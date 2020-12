La fase delle osservazioni al Piano Urbanistico Comunale, lo strumento che andrà a sostituire il Piano Regolatore datato circa 36 anni risultando totalmente inadeguato alle attuali esigenze della nostra Città, durerà fino al prossimo 31 gennaio. A deciderlo è stato l’organo esecutivo guidato dal Sindaco Antonio Mirra per garantire la massima condivisione e partecipazione anche in considerazione della restrizione di mobilità derivante dall’emergenza da Covid-19 e delle prossime festività natalizie.

La fase delle osservazioni, che segue l’avvenuta adozione in giunta, porterà successivamente alla definitiva approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica che andrà a ridisegnare la Città, preservandone la matrice storica come riferimento per la città contemporanea e del futuro.

«Con questa delibera di allargamento dei termini per le osservazioni - ha dichiarato il sindaco Antonio Mirra - abbiamo voluto garantire la massima partecipazione e condivisione in una fase di straordinaria importanza per il futuro della nostra città».

