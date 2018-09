CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tre anni dal delitto del marito, Pasquale Guarino - l'imprenditore agricolo ucciso il 23 settembre del 2015, nel corso di una tentata rapina in contrada Cuparella a Santa Maria Capua Vetere - la vedova Lucia Cocoro, invoca una giustizia più rapida per il drammatico caso che scosse tutta la comunità. Sotto accusa ci sono due albanesi, peraltro ex dipendenti della vittima: Argit Turshilla, 27 anni, secondo sospettato di quella rapina sfociata in omicidio per il quale gli investigatori ritengono che sia l'esecutore materiale (in carcere in Albania, per il quale è stata rigettata la scarcerazione ma non ancora estradato) e suo cugino Roland Trushilla (oggi è libero), entrambi aiutati da Guarino in più occasioni.Una famiglia, quella della vedova Lucia, tradita dai suoi dipendenti trattati sempre con i guanti. «Sono tre anni che mio marito è stato ucciso da questi traditori commenta Lucia, con un comprensibile sfogo - aspetto ancora giustizia. Ma voglio fidarmi. Uno dei due (Roland, N.d.R.) ha lasciato il carcere dopo pochi giorni grazie al Riesame, ma lo aspetto in tribunale. Non credo sia il caso di cantare già vittoria, perché detta l'ultima parola e se ha una coscienza non so come faccia a dormire la notte. La settimana prima del delitto ho saputo che mio marito gli aveva pagato i medicinali per una cura dermatologica. E questo è il ringraziamento per le opere che di bene che mio marito ha fatto. Aspetto che si faccia finalmente giustizia al più presto, credo che tre anni siano davvero troppi». Ovviamente, sarà il corso della giustizia a stabilire le responsabilità, ma sulla vicenda è intervenuta anche l'avvocatessa Elisabetta Aldovrandi, presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, la quale da tre anni è vicina a Lucia, assistita penalmente dall'avvocato Dezio Ferraro.