Sabato 30 Marzo 2019, 15:54

È stato arrestato nel corso di un blitz della polizia e delle Fiamme gialle a Santa Maria Capua Vetere Raffaele Romano, 51enne, sorpreso a spacciare cocaina mentre si trovava agli arresti domiciliari.Con il supporto dei cani antidroga Bold e Delios gli agenti hanno recuperato in un armadio la droga nascosta in due grossi involucri (in totale 26 grammi) e un bilancino di precisione. Convalidato l'arresto, Romano è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.