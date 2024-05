Ha tentato di mettere a segno un “cavallo di ritorno” dopo il furto di un'auto ma è finito nella rete degli uomini in divisa. La Squadra Mobile – Sezione Falchi ha infatti arrestato un 24enne, già noto alle forze dell'ordine, originario della provincia di Napoli, colto in flagranza.

In particolare, un 50enne di Santa Maria Capua Vetere due giorni prima aveva subito il furto della propria autovettura a Napoli. La vittima ha denunciato il furto alla Questura di Caserta, precisando di essere stato contattato da ignoti per la restituzione dell’autovettura in cambio di circa duemila euro. Gli uomini della Squadra Mobile – Sezione Falchi si sono quindi appostati sul luogo concordato per la consegna del denaro e lì i poliziotti hanno fermato il sospettato nell’atto di recuperare i soldi.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato anche l’autovettura rubata e, quindi, proceduto all’arresto. Il 24enne dovrà rispondere per il delitto di estorsione in concorso, consumato mediante il modus operandi del cosiddetto “cavallo di ritorno”.