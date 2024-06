Ladri di catalizzatori d’auto sotto la lente d’ingrandimento della magistratura. Un 33enne di Napoli è già stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura. Un complice è stato denunciato a piede libero, mentre un terzo sembra avere le ore contate. A conclusione di un’articolata indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, al comando del capitano Alessandro Governale, sono state identificate e segnalate all’autorità giudiziaria due persone, entrambe accusate di rapina aggravata e furto in concorso. I militari confidano di chiudere il cerchio con la cattura del terzo soggetto, autore, insieme ai complici già generalizzati, di azioni furtive ai danni di proprietari di auto.

I tre sono specializzati in furti di catalizzatori, dispositivi alloggiati all’interno degli impianti di scarico dei veicoli, che permettono l’abbattimento delle emissioni. Nei tre episodi attribuiti, nei mesi di settembre e ottobre del 2023, i criminali hanno evidenziato una certa destrezza e dimestichezza nell’utilizzo degli attrezzi utili per l’asporto dei catalizzatori e, in particolare, un trapano impiegato in tutte le azioni furtive. Lo stesso oggetto è stato utilizzato anche per minacciare un automobilista che, accortosi del tentativo di rimozione del dispositivo, aveva provato a opporsi. Purtroppo, temendo per la propria incolumità, la vittima non ha potuto fare altro che assecondare le minacce dei tre soggetti. La banda era solita agire con un’auto che, affiancata a quella scelta per il furto, consentiva poi ai ladri di operare protetti da sguardi indiscreti e in condizioni di maggiore sicurezza grazie allo sguardo vigile dell’uomo al volante.

I veicoli venivano scelti con cura e in luoghi poco frequentati, ma sempre ai margini della strade pubbliche. Risparmiati invece, almeno in base alle risultanze degli accertamenti in corso, i complessi condominiali e le abitazioni private. Grazie a una pressante attività di indagine, i carabinieri sono riusciti in pochi mesi a identificare due dei tre componenti della banda, uno dei quali sottoposto alla detenzione domiciliare. Per quanto appaiano azioni delinquenziali insolite, in realtà i furti di catalizzatori sono molto numerosi. Anche in provincia di Caserta, come nel resto delle regioni d’Italia, questo particolare fenomeno non costituisce una rarità rispetto agli episodi criminali più conosciuti e diffusi.

Il costo dei dispositivi antinquinamento, in ragione del modello delle autovetture, può oscillare da poche decine di euro al mercato dell’usato a diverse centinaia di euro e può, quindi, essere facilmente rivenduto o ricettato a prezzi ribassati. Dai catalizzatori possono poi essere recuperati metalli preziosi, come platino, palladio e rodio. Secondo quanto riferito dagli investigatori, non sembra però che i tre furti consumati in territorio sammaritano siano riconducibili a quest’ultima ipotesi, quanto piuttosto a una più probabile rivendita nei mercati illeciti dei pezzi di ricambio. Per le vittime, al di là del valore economico del catalizzatore sottratto furtivamente dall’auto, resta lo sconforto per l’ulteriore danno arrecato dai criminali alle parti meccaniche e alla carrozzeria. Infatti, negli episodi ricostruiti dai carabinieri, i banditi - nelle tre diverse occasioni - hanno usato un trapano per rimuovere il dispositivo dalla parte sottostante del veicolo, con conseguenze che ovviamente sono facili da immaginare. I due soggetti finora identificati, di cui uno agli arresti domiciliari, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.