Giovedì 14 Marzo 2019, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione «The Family»: i miltari del nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere (procuratore capo Maria Antonietta Troncone e aggiunto Antonio D'Amato) hanno eseguito stamattina quattro misure cautelari nei confronti dei vertici di un noto gruppo imprenditoriale affidatario di lavori di realizzazione di importanti opere infrastrutturali di interesse pubblico.Ai domiciliari Giuseppe Barletta, «dominus» dell'omonimo gruppo che ha realizzato, tra le altre opere, il Centro commerciale Campania. Detenzione in casa per un suo collaboratore, obbligo di firma per altre due persone coinvolte nell'inchiesta. Tra gli indagati anche pubblici amministratori.La vicenda oggetto delle indagini riguarda l'interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise, realizzato solo nella parte commerciale. Il gruppo imprenditoriale, esposto per debiti per circa 130 milioni, avrebbe «svuotato» le casse facendo transitare liquidità presso altre società con sede anche all'estero.​Gli indagati sono accusati di evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati denaro, beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro. Ulteriori dettagli nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere.