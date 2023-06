Ladri nel centro commerciale, scarpe e vestiti nel passeggino del figlio

In apparenza sembrava una tranquilla famigliola impegnata nello shopping, in realtà - secondo la Polizia - erano ladri di capi di abbigliamento: un uomo di 24 anni e due donne di 23 e 21 anni, tutti fratelli, sono stati arrestati dai carabinieri in un centro commerciale di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, finendo ai domiciliari per furto aggravato in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I fratelli si sono presentati allo shopping center con un bimbo di due anni, figlio di uno dei tre; se lo sono portati appresso - hanno accertato i carabinieri - per allontanare i sospetti e per riporre la merce appena rubata nel passeggino del piccolo.

I ladri, dopo essere stati scoperti da un addetto alla vigilanza e poi dalla direttrice del centro, hanno provato a fuggire, ferendo alla testa la direttrice, finché non sono arrivati i carabinieri, nel frattempo informati di quanto stava avvenendo; i militari hanno bloccato i tre fratelli, trovando nel passeggino tre paia di scarpe, un paio di sandali e alcuni capi di abbigliamento, che i ladri erano riusciti a rubare dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio.