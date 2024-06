Sold out al “Garibaldi” per la commedia di Aristofane interpretata dagli studenti dell'Isiss “Amaldi-Nevio”

Sold out al teatro “Garibaldi” di Santa Maria Capua Vetere per la messa in scena della commedia di Aristofane, “Donne al parlamento”. A cimentarsi nel titolo greco, rivisitato in chiave sovratemporale, gli studenti dell’Isiss “Amaldi-Nevio”, guidato dalla dirigente scolastica Rosaria Bernabei. La regia è stata curata da Marco Sgamato, coadiuvato dai professori Renata D’Angelo e Guglielmo de Maria.

Hanno calcato le assi del palcoscenico Maria Nacca, Giulia Tanzi, Eliana Concini, Angelica Insero, Valentina Goglia, Francesca Uccella, Angela Sorbo, Anastasia Stanzione, Emanuela Calabritto, Sabrina Giusy Cantiello, Francesca Esposito, Rosalba Funiciello, Alessia Ambrosino, Angela Arciprete, Annalibera Della Valle, Simone Mariano, Luigi Ventriglia, Josef Santonastaso, Francesco Palmiero, Pierpaolo Puleo.

La commedia, esilarante per la satira pungente ma potente per la riflessione disincantata sul comunismo e sul femminismo, completa le attività del laboratorio di teatro, ormai stabile realtà del polo liceale sammaritano, sempre più all’avanguardia in un’offerta formativa vasta e di qualità.

L’evento è stato patrocinato dalla giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere del sindaco Antonio Mirra.