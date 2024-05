Santa Maria Capua Vetere, al via la mostra fotografica «La luce svelata» di Luigi Spina

Fino al 31 maggio sarà possibile ammirare nelle sale del Convento di San Bonaventura, a Santa Maria Capua Vetere, la mostra fotografica “La luce svelata” di Luigi Spina, autore anche di “Interno Pompeiano”, corpus di sessanta fotografie a colori di grande formato selezionate tra gli oltre trecento scatti di domus della città distrutta dal Vesuvio da lui realizzati, durante la chiusura, a causa della pandemia, del Parco archeologico di Pompei, ed esposte fino al 16 giugno a Roma, nel suggestivo scenario di Castel Sant'Angelo (a corredo un libro con saggi del fotografo casertano, di Massimo Osanna direttore generale Musei Mic, Gabriel Zuchtriegel direttore Parco archeologico Pompei, e gli archeologi Carlo Rescigno e Giuseppe Scarpati.



Tornando alla mostra di Santa Maria Capua Vetere, lungo il percorso troveremo sedici immagini, sintesi del progetto di Spina (presentato nel 2003 alla Diocesi di Capua, fu benevolmente accolto da don Rosario Ventriglia) che è da una parte lo studio visivo delle statue della Beata Vergine, conservate in chiese e santuari del territorio, e, dall'altra, la voglia di approfondire ciò che dà voce a un bisogno insito di ogni credente: il potersi rivolgere a una presenza benevola e compassionevole, anche solo sotto forma di una statua, ovvero la venerazione della Madonna.

La ricerca fotografica, infatti, è stata affiancata dalle testimonianze raccolte dal giornalista Carmine Riola, di tutti coloro disposti a raccontare cosa rappresentasse per loro la Beata Vergine Maria. In mostra anche 40 ritratti in bianco e nero delle persone che hanno condiviso la loro storia di fede e devozione.



«Il punto era svelare la Luce nelle statue della Vergine Maria per fermarla nelle fotografie - spiega Spina - luce reale e al contempo intesa come passione ed estasi. Grazie a sottili variazioni nella parte preparativa del lavoro, come la distanza dal soggetto nel momento dello scatto, o la luce e le ombre che colpivano i volti, la scultura diventa più vicina a noi, meno divina e più umana, esattamente come si avverte dal racconto di chi ci descrisse la

propria fede».

La mostra, fortemente voluta dal Comune di Santa Maria in Capua Vetere vuole essere un racconto visivo del concetto spirituale di dolcezza, compassione e benevolenza insito in ogni immagine della Madonna, che sia essa modellata nel gesso, nel legno o nel marmo, le statue che raffigurano la Beata Vergine Maria e la luce che esse emanano sono simbolo di autentica devozione.