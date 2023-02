Alla vigilia della proclamazione ufficiale del nuovo Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere - con cerimonia fissata questa mattina presso la Scuola Forense Fest arriva anche la notizia di un possibile annullamento delle elezioni forensi conclusesi lo scorso 4 febbraio con l'elezione del gruppo Dignità Forense, guidato dalla neo presidente Angela Del Vecchio . Il Procuratore generale presso la Cassazione ha infatti condiviso le ragioni esposte dall'avvocato Mario Palmirani che insieme al collega Antonio Miraglia erano stati esclusi come candidati dalla commissione elettorale dell'organismo forense.

APPROFONDIMENTI Il caos della rottamazione fiscale: Aidacon mette a disposizione pool di avvocati Napoli, avvocati al voto: candidati indipendenti e 5 liste alla sfida Ordine avvocati di Napoli, eletta Titti Trioianiello: per la prima volta un presidente donna



Quattro giorni fa, davanti ai membri del Consiglio Nazionale Forense, sono stati infatti trattati due ricorsi proposti da Palmirani (il primo, in via cautelare, contro il provvedimento che lo escludeva dalla competizione elettorale, ed il secondo contro la proclamazione degli eletti) con i quali l'avvocato escluso aveva chiesto di dichiarare l'illegittimità della decisione adottata (a maggioranza) dalla commissione elettorale e, quindi, tutti gli atti successivi. Dopo il ricorso si erano costituiti - chiedendo il rigetto delle richieste avanzate - sia la commissione elettorale e quasi tutti i consiglieri del gruppo Dignità Forense (ad esclusione dell'avvocato Spallieri). Le ragioni dell'avvocato Palmirani, il quale considera un'ingiustizia la decisione della commissione elettorale, sono state condivise dal Procuratore generale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e quindi sostanzialmente l'annullamento delle elezioni che hanno proclamato il neo Consiglio dell'Ordine.



Il Cnf ha disposto in ogni caso un rinvio al prossimo 23 marzo, per consentire il rispetto dei termini a comparire. Ad essere esclusi dalla competizione elettorale forense sammaritana, in particolare a soli tre giorni dal voto, sono stati i due avvocati che erano candidati per la lista «Avvocatura Libera e Indipendente» che vedeva capolista l'avvocato Francesco Buco, oggi consigliere di minoranza. Proprio Buco, all'indomani dell'esclusione aveva parlato «sgomento per la tempistica del provvedimento adottato a soli tre giorni dall'inizio delle operazioni di voto». Il motivo dell'esclusione dell'avvocato Palmirani è legato secondo la Commissione ai due mandati già espletati, per l'avvocato Miraglia, l'esclusione è stata decisa per un deposito della candidatura ritenuto fuori orario di pochi minuti, nonostante la presenza in sede del delegato.



«La commissione elettorale, con presidente collega Ugo Verrillo e segretaria collega Emilia Borgia (non candidati, ma componenti del gruppo Dignità Forense e partecipi attivamente alla sua campagna elettorale) aveva dichiarato Palmirani - ha deciso di escludere me e il collega Miraglia, entrambi appartenenti all'unica lista loro antagonista, dalla competizione elettorale, senza consentirci, stante modi e tempi della decisione, di poter far valere le nostre ragioni dinanzi al Cnf».