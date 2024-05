Un evento di grande rilevanza nel campo dell'esecuzione penale e della promozione dei diritti umani. Si svolgerà giovedì 16 maggio, ore 10, presso il Dipartimento di Giurisprudenza a Palazzo Melzi di Santa Maria Capua Vetere, l'inaugurazione della mostra fotografica «Senza Colpe» di Anna Catalano.

APPROFONDIMENTI Marcianise, una mostra fotografica Aldo Moro «In-Anima» la mostra della fotografa Cirillo Napoli, ecco la mostra «Pistoia Santiago d’Italia»

Un'opportunità unica per riflettere sul tema della detenzione e della dignità umana, attraverso immagini in grado di catturare l'essenza delle storie personali di coloro che si trovano dietro le sbarre, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulla realtà carceraria. In concomitanza con l'inaugurazione della mostra, saranno presentati due volumi di grande importanza scientifica e sociale. Il primo, intitolato «Salute e Dignità Umana in Carcere: Orientamenti Bioetici», affronta il tema della tutela della salute e dei diritti fondamentali delle persone detenute, offrendo un quadro completo delle sfide bioetiche che si presentano all'interno del contesto penitenziario.

Il secondo volume, intitolato «Senza Colpe: Bambini in Carcere», si concentra sulle conseguenze della detenzione minorile e sulle politiche necessarie per garantire la protezione e il benessere dei bambini, coinvolti nel sistema penitenziario. Sarà Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza-Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ad aprire la mattinata di confronto che vedrà la presenza di: Monsignor Pietro Laganese, Vescovo di Caserta; Ettore Acerra, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania; Lucia Castellano, Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Campania; Gemma Tuccillo, magistrato di Cassazione; Paolo Siani, curatore del volume «Senza Colpe: Bambini in Carcere» Rita Romano, Direttrice dell’Icam di Lauro.

A moderare l’incontro Giuliano Balbi, Direttore del Master «Teoria e Prassi dell'Esecuzione Penale» Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, mentre le conclusioni saranno affidate a Lorenzo Chieffi, curatore del volume «Salute e Dignità Umana in Carcere: Orientamenti Bioetici» Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli L'evento sarà occasione per aprire un tavolo di confronto con esperti di diritto penale, bioetica e diritti umani, che offriranno contributi preziosi e prospettive innovative sulle tematiche trattate.

Un progetto che rientra nelle attività di promozione del Master di secondo livello «Teorie e Prassi dell'Esecuzione Penale», un percorso formativo avanzato, fortemente voluto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli, che mira a formare professionisti altamente qualificati nel campo dell'esecuzione penale e della promozione dei diritti umani.