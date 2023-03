Venerdì santo, Via Crucis all'Anfiteatro campano

Un luogo capace di conferire al rito suggestione e pathos: venerdì alle 19 si rinnova il corteo religioso all’Anfiteatro campano che ospita la ormai tradizionale Via Crucis della Forania sammaritana.

La rievocazione della Passione di Gesù Cristo si svolgerà alla presenza del pastore della Chiesa di Capua, l’arcivescovo Salvatore Visco. Tema della manifestazione di fede “In sinodo come discepoli... sulla Via della Croce”. Saranno almeno un migliaio i fedeli appartenenti alle undici parrocchie che, assieme ai rappresentanti di associazioni, movimenti, religiosi e religiose anche della città che ospitò il primo vescovo della Chiesa, San Prisco, sfileranno in processione.

Alla luce delle fiaccole, le stazioni della Via Crucis saranno animate dai partecipanti nell’arena che trasuda di fede antica. Domani, “giovedì santo”, la messa crismale sarà celebrata nel duomo di Capua alle 9,30.