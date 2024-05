Santa Maria Capua Vetere, ruba la borsa a una 70enne e rivende il cellulare: denunciata

Ha rivenduto per 32 euro a un negozio di telefonia il cellulare che aveva poco prima rubato a una 70enne di San Tammaro.

È accaduto ieri. Erano le 09:30 quando la vittima, un’anziana donna, è giunta con il marito presso la sede dell’Asl, in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere, per rinnovare l’esenzione del ticket.

Una giovane ragazza, carpite le difficoltà dell’anziana donna a compilare il modulo, si è offerta di aiutarla.

Poiché bisognava allegare al modulo anche la fotocopia della tessera sanitaria, la vittima si è recata presso la vicina cartolibreria lasciando, in custodia, la borsa al marito.

È proprio in tale frangente che la 25enne, rivolgendosi all’uomo, l’ha convinto a consegnargli la borsa dicendogli che serviva alla moglie e dalla quale ha poi rubato il telefono cellulare.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima e in base alla descrizione fornita, i carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere sono riusciti a individuare e identificare la donna che nel frangente, per 32 euro, aveva venduto a un negoziante di elettronica il telefono rubato, facendo credere a quest’ultimo che l’apparecchio telefonico era di sua proprietà.

Recuperato, il cellulare è stato poi riconsegnato alla legittima proprietaria. La 25enne, invece, è stata denunciata per furto con destrezza.