Santa Maria Capua Vetere, "Sgambettata" al Parco Virilassi tra natura e storia

Si terrà domani, domenica 23 aprile 2023, la sgambettata organizzata dalla Federazione Italiana camminatori sportivi. L’Evento è organizzato nell’ambito de “I Cammini di Campania Felix”.

L'appuntamento Il ritrovo è alle 07.30 presso il parco urbano Virilassi in via dei Romani a Santa Maria Capua Vetere. La partenza si svolgerà, liberamente, dalle 8.30 alle 09 al fine di non creare assembramenti, con due itinerari: di 6km e 12km. Sarà una giornata di cammino tra storia, natura e la tradizione di una manifestazione patrimonio di tutta la città, alla quale si potrà partecipare previa iscrizioni sul sito https://www.camminatorisportivi.it/la-sgambettata/, o in loco fino a raggiungimento di 300 partecipanti, con un contributo di 10 euro. Saranno distribuiti sacchetti con succhi di frutta, acqua e quanto serve per la camminata. Alla fine del percorso si potrà gustare un’ottima pasta e fagioli.

«La camminata ha lo scopo di far conoscere il benessere che la stessa genera – ci dice Fiorentino La Greca, presidente Fics - al fine di raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e mentale. Non solo. Scopo non ultimo, la socializzazione, la conoscenza reciproca, l’interazione attraverso la comunicazione con altre persone». Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e i minorenni accompagnati dai loro genitori o autorizzati dagli stessi.