La “Sambettata” organizzata dalla Federazione italiana camminatori sportivi festeggia un lustro

Lustro perché sono passati cinque anni. Ma lustro anche perché la “Sgambettata” organizzata dalla Federazione italiana camminatori sportivi (Fics) del presidente e tecnico nazionale Fiorentino La Greca ha dato lustro con la sua eco e i duecentodiciannove partecipanti a tutta la città di Santa Maria Capua Vetere, ospitando gruppi dalla Campania, da altre regioni e anche turisti di diverse nazionalità. «Domenica è stata la festa del cammino, culmine di un lavoro, partecipato e condiviso con i soci, durato un anno. Il colpo d'occhio alla partenza era incredibile: oltre ai camminatori abituali ed esperti, c'erano famiglie con bambini (la più piccola, Sole, di appena sei mesi), anziani (86 anni il più aitante), visitatori stranieri che, avendo letto dai manifesti dell'evento sportivo, si sono iscritti con grande entusiasmo».

Da cinque anni la “Sgambettata”, grazie alla Fics, è tornata all'antico splendore dei tempi di Giovanni Iodice, docente che ha iniziato all'attività generazioni di sammaritani.

Il suo testimone è stato raccolto da La Greca: «La gioia di aver visto all'arrivo al Parco urbano, dove è stato dato anche lo start, tutti i partecipanti sorridenti, soddisfatti dei tre percorsi tracciati di sei, dodici e ventuno chilometri, felici di aver preso parte a questa edizione con l'intenzione e la promessa di darsi appuntamento anche per l'anno prossimo: questo al di là dei numeri è stato il riscontro più gratificante che potessi avere».

Oltre a un prelibato piatto di parmigiana, ai camminatori sono stati dati la t-shirt d'autore, disegnata quest'anno dalla pittrice Giuseppina Tecchia Bizzozzaro, la medaglia con la scritta "Io c'ero" e l'annullo filatelico per i cinque anni della “Sgambettata” targata Fics, sulle orme di Iodice che nel 1979, anche in questo caso per il lustro della manifestazione, fece la stessa cosa. La manifestazione gode dei patrocini di Regione, Provincia e Comune. «La Fics si muove sempre in autonomia ma eventi come la "Sgambettata necessitano di sinergie affinché l'organizzazione sia puntuale e in questo senso va sottolineata la collaborazione del sindaco Antonio Mirra e dell'assessore allo Sport Francesco Di Nardo e l'ottima coordinazione con la polizia municipale e la Protezione civile».