Potrebbe essere legato quasi sicuramente ad una questione di droga tra piccoli spacciatori e assuntori locali, l'«avvertimento» eseguito con dodici colpi di pistola esplosi l'altra notte contro l'abitazione di un giovane residente nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere. La circostanza merita ulteriori conferme da parte degli investigatori ma diversi elementi sembrano portare sulla pista delle sostanze stupefacenti.

Destinatario della sequenza di colpi calibro 9x21 che si sono conficcati tra parete e soffitto di una stanza, è Salvatore Merola, 28 anni il prossimo luglio, che si trovava peraltro agli arresti domiciliari e quindi anche soggetto a controllo quotidiano delle forze dell'ordine. Qualcuno che forse la vittima conosce, poco prima delle 23 di venerdì scorso, si è presentato sotto casa sua e ha sparato al primo piano dello stabile. I colpi hanno raggiunto una finestra e l'hanno trapassata finendo nella sala da pranzo. Merola si trovava probabilmente in un altro vano e non è stato colpito.

Il pregiudicato è stato sentito dagli uomini del commissariato della Polizia di Stato di Santa Maria che seguono le indagini con i colleghi della squadra Mobile della Questura di Caserta. Pochi mesi fa - ad ottobre scorso - Merola sarebbe stato vittima di un altro agguato, ovvero il ferimento ad una gamba provocato da un proiettile a seguito di una discussione che ebbe con alcuni coetanei rimasti ignoti nella zona della Movida dell'Anfiteatro Campano, dove regna da tempo il fenomeno dello spaccio di droga. In quel frangente furono eseguite perquisizioni a casa di sospetti (residenti anche nei vicini comuni) ma ad oggi non ci sono sviluppi sull'autore dello sparo, né Merola ha mai riferito circostanze precise in merito.



Per la sparatoria in via D'Angiò, la polizia avrebbe cercato anche qualche testimone o vicino della vittima, ma qualche elemento potrebbe arrivare da eventuali telecamere di sicurezza pubbliche o di privati cittadini presenti in zona. Merola ha diversi precedenti legati agli stupefacenti: tra il 2014 e 2016 è stato anche autore di tentata rapina a Caserta e di una rapina a Napoli all'interno di un Compro Oro: raid, quest'ultimo, che avrebbe commesso per comprare la dose di droga giornaliera, come avrebbe confermato anche al giudice per giustificando il suo gesto in quanto tossicodipendente.

Intanto, via via che passano le ore gli investigatori potrebbero avere un quadro man mano più chiaro sugli sviluppi della vicenda legata al mondo della droga e della tossicodipendenza, piaga che non risparmia da anni la città di Santa Maria Capua Vetere.