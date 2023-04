Realizzare una statua di Spartaco a Santa Maria Capua Vetere, che dovrà essere non soltanto la più grande al mondo per volumi scolpiti, ma anche la più "instagrammabile". È quanto propone Raffaele Aveta, capogruppo di Alleanza per la città, in una mozione che sarà presentata al prossimo consiglio comunale. «A Santa Maria Capua Vetere - spiega Aveta - manca un seppur minimo riferimento alla storia di Spartaco e al suo legame col territorio sammaritano, nonostante il suo nome sia strettamente legato alla storia della nostra città: fu infatti dall'antica Capua che partì la rivolta che mise a dura prova il potere romano e fu drammaticamente repressa nel sangue. La figura del gladiatore è simbolo di ribellione contro le ingiustizie sociali e contro la privazione delle libertà. Per questo riteniamo sia opportuno che la città testimoni il suo legame con Spartaco, anche in chiave turistica con una proiezione internazionale e non solo di prossimità».

Aveta ha chiesto allo scultore Pasquale Conforto, originario di Santa Maria Capua Vetere, di realizzare un possibile modello da utilizzare per la statua del gladiatore. «Spartaco è raffigurato come un uomo anziano - dice Aveta - che lotta per liberarsi delle catene, per richiamare l'attenzione più sul valore dell'emancipazione che sulla forza fisica. Se la proposta sarà respinta dall'amministrazione, andremo avanti come comitato, coordinato dall'architetto Antonio Conforto».