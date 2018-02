Choc in Campania, 16enne accoltella la prof in aula per un'interrogazione

Il pm della Procura pressi il Tribunale per i Minorenni di Napoli Ugo Miraglia del Giudice ha disposto il fermo del minore ritenuto responsabile di lesioni aggravate e porto illegale di oggetti atti ad offendere. In serata il ragazzo è stato portato al Centro di prima accoglienza minorile dei Colli Aminei a Napoli.



Sui social sono decine i post di professori atterriti per quanto successo. Tutti hanno invitato a fermarsi e a riflettere. Non ha riflettuto un attimo invece il 17enne aggressore. Quando è entrato a scuola aveva con sé il coltello a serramanico; al pm e al capitano dei carabinieri Stefano Scollato, lo studente ha raccontato di averlo trovato al di fuori della scuola. In classe, tutto sarebbe nato dalla decisione della docente di interrogare il 17enne; proposito da cui la docente avrebbe desistito dopo le lamentele del 17enne. «A quel punto - ha riferito lo studente - le ho chiesto di andare in bagno ma lei non ha voluto, e mi ha messo una nota; le ho chiesto di togliermela, abbiamo litigato e ho preso il coltello. Non volevo colpirla». Il padre del giovane, che non ha mai avuto problemi con la giustizia, si è detto sorpreso. «Mio figlio ha fatto una stupidaggine».

Giovedì 1 Febbraio 2018, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 23:01

SANTA MARIA A VICO - Uno studente 16enne dell'istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico ha estratto in classe un coltello e ferito al viso la professoressa che lo voleva interrogare. Il tutto è avvenuto in pochi attimi, davanti agli altri ragazzi terrorizzati, nella sede staccata di via Fruggiero.Secondo una prima ricostruzione la professoressa Franca Di Blasio, 54 anni docente di lettere, aveva chiesto al ragazzo di recuperare un'insufficienza, lui si rifiutava e ne è nata una discussione al culmine dalla quale il 16enne, residente ad Acerra, ha estratto il coltello e colpito la professoressa al viso. Ora la donna è in ospedale, non rischia la vita, ma è sottoposta ad un intervento di ricostruzione.