Assolti con formula piena dopo cinque anni di processo. Finisce con un nulla di fatto, in primo grado, il procedimento della Dda di Cagliari che, nel 2014, portò al sequestro di un impianto turistico in Sardegna e all'iscrizione sul registro degli indagati, tra gli altri, per il consigliere regionale campano Luciano Passariello, accusato di riciclaggio. Per lui, come per altri politici coinvolti, c'è stata l'assoluzione, così come per l'europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu e i forzisti Luciano Taccori, ex sindaco di Sestu, un grosso comune alle porte di Cagliari, e Paolo Cau, ex poliziotto e consigliere comunale a Sestu. Con loro sono stati processati e assolti gli imprenditori di Casapesenna Nicola Fontana, Bartolomeo Piccolo, Rosa Garofalo, Rosa Fontana, Gilda Piccolo e Alessandra Coronella di Aversa. Assoluzione con formula piena anche per il commercialista Alessandro Falco. L'accusa li riteneva responsabili, a vario titolo, di aver riciclato in Sardegna il denaro proveniente dal clan camorristico dei Casalesi e dalla cosca dei D'Alessandro di Castellammare di Stabia. Sotto accusa finì un impianto turistico da sogno a Villasimius, in una delle zone più belle della costa cagliaritana, ma anche ville hotel e piscine, ritenuti costruito con i soldi provenienti dai clan camorristici campani. Per i giudici del tribunale di Cagliari il fatto non sussiste. Accolte in toto le ricostruzioni del collegio difensivo, rappresentato dagli avvocati Paolo Trofino, Franco Coppi, Alfredo Marrandino, , Vittorio Giaquinto, Mauro Iodice e Roberto Borgogno.