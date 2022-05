Sbarcano i marines per ripulire l'Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere

Marines in azione con guanti, rastrelli e sacchetti per ripulire l'Anfiteatro campano. Così, ci pensano i militari della portaerei statunitense classe Nimitz Uss Harry S. Truman a colmare il «vuoto» delle istituzioni, essendo nota la mancanza di personale e addetti nel sito. D'altra parte, non è la prima volta che soldati americani svolgono opere di pubblica utilità in città. La settimana scorsa, infatti, un altro gruppo ha svolto attività di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati