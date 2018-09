Sabato 15 Settembre 2018, 14:52

Rubarono un Suv a Ottaviano: giunti in tre a bordo di un’auto, scesero e, mentre due facevano da “palo”, uno salì sul Suv e lo portò via. Ebbene, quest’ultimo soggetto è stato arrestato dai carabinieri di Ottaviano: è Emilio Cristiano, 34enne di Succivo già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.I militari hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza ai domiciliari emessa dal Gip di Nola per furto aggravato in concorso dopo averlo identificato esaminando i filmati di alcune telecamere di sorveglianza installate vicino al luogo del furto.Uno dei complici, per altro, si era accorto di una delle telecamere e vi si era avvicinato per girarla e rivolgerla altrove ma non è stato sufficiente.