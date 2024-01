Scarcerato commesso di 21 anno accusato di violenza da una cliente del negozio

Non c'è pericolosità sociale, arresto annullato. Questa la decisione dei giudici del tribunale del Riesame di Napoli nei confronti del 21enne arrestato con l'accusa di violenza sessuale. La denuncia era stata sporta alle forze dell'ordine da una donna di 50 anni. Il giovane di Orta di Atella, commesso in un centro commerciale del posto, era stato arrestato (per lui era stati disposti i domiciliari) dai carabinieri della stazione di Orta dopo la querela della presunta vittima, cliente abituale del negozio dello shopping center: quest'ultima, aveva spiegato ai carabinieri di essere stata violentata in una stanza di hotel. I giudici hanno aderito alla tesi dell'avvocato difensore del ragazzo accusato, Aldo Patrizio Diletto del foro di Napoli nord, che ha dimostrato ai magistrati che non c'erano indizi per lasciare agli arresti domiciliari il giovane.