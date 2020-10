Un allevamento bufalino di Grazzanise è stato sequestrato per inquinamento ambientale, nel corso di un'operazione congiunta dei Carabinieri forestali e dalla Guardia Costiera di Castel Volturno.

Sono intervenuti anche i tecnici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. I militari hanno scoperto che gli escrementi delle bufale e i liquami zootecnici venivano smaltiti illecitamente attraverso almeno due canali di scarichi, finendo in altri canali.

Il titolare dell'allevamento, che è stato denunciato, aveva realizzato anche opere abusive, come delle grosse vasche per i liquami sprovvisti di fosso di guardia perimetrale per contenere i liquidi tossici.

