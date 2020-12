Eseguivano in proprio il lavaggio dei mezzi di trasporto dell'azienda e scaricavano, senza autorizzazione, i reflui provenienti dall'attività (il lavaggio di 70 camion), senza alcun trattamento, direttamente sull'adiacente argine del fiume Volturno da dove poi confluivano nel sottostante corso d’acqua. E’ quanto scoperto dai carabinieri forestali di Pietramelara nella sede un’impresa operante nel settore della logistica e dei trasporti su gomma, in località Ponte Margherita, a Dragoni. I militari hanno sequestrato l’area lavaggio insieme a tutte le attrezzature e lo scarico abusivo di acque reflue industriali e denunciato il rappresentante legale per violazione penale in materia ambientale.

