Sull'asfalto ci sono i segni di una lunga frenata. Gianluca Claudio Russo è morto sul colpo, dopo un incidente stradale verificatosi l'altra notte, a pochi metri dall'ingresso della variante che da Maddaloni conduce a Santa Maria Capua Vetere. Il dramma si è consumato poco dopo l'1.30 quando la Jeep Renegade, per cause in corso di accertamento si è schiantata contro il muro di cinta di un caseificio lungo via Ficucelle, di fronte a un bar frequentato anche nelle ore notturne. Il 47enne, imprenditore dell'omonima ditta di onoranze funebri di Santa Maria a Vico, non ha avuto scampo, nonostante sia stato soccorso proprio da chi in quel momento si trovava all'interno del bar.

L'impatto è stato violentissimo: il boato terribile ha svegliato i cittadini della vicina via Napoli. I vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise hanno faticato quasi mezz'ora per estrarlo dalle lamiere. Il corpo, dal bacino in giù, era incastrato. Il personale dell'ambulanza del 118, intervenuto immediatamente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla dinamica, dopo il sequestro dei filmati di alcune telecamere private di videosorveglianza, indagano gli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni.

APPROFONDIMENTI Furto alla Reggia di Caserta, scatta l'indagine: i carabinieri recuperano piastrella dell'800 Marcianise: Pasquale, operaio in trasferta colpito da una pala meccanica e morto sul colpo Villa Literno, poliziotto perde la vita dopo schianto in moto sulla superstrada killer: disposta l'autopsia, cause ancora da chiarire



La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita al reparto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove, nei prossimi giorni, sarà effettuato l'esame autoptico. L'arteria è rimasta bloccata per un paio di ore; per fortuna, visto l'orario, non è stato necessario chiuderla al traffico veicolare. L'imprenditore era diretto verso Caserta.

Originario di via Migliori a Santa Maria a Vico ma residente nella frazione di Montedecoro di Maddaloni da tempo, lascia la moglie e tre figli. Il fratello Domenico, da tutti conosciuto come Mimmo, è consigliere comunale uscente di Maddaloni, impegnato da anni in politica.

La tragica notizia è cominciata a circolare sin dall'alba di ieri. Numerosi i messaggi di cordoglio che, sin da subito, sono arrivati alla famiglia e, in particolare, alla moglie e ai due fratelli. In primis quello del sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo che, nonostante fosse impegnato nella presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale della città calatina, ha portato il suo saluto all'obitorio di Caserta. Una visita lampo ma dovuta. «Con tutta l'amministrazione comunale - ha detto il primo cittadino, addolorato per quanto avvenuto e, soprattutto, conoscente della vittima - ci stringiamo alla famiglia di Gianluca Claudio Russo, fratello del consigliere comunale uscente Mimmo Russo, residente a Montedecoro e titolare di un'impresa sul nostro territorio, che ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Esprimo le mie più sentite condoglianze, addolorato per il grave lutto che ha colpito la famiglia Russo».



Sconvolto anche il consigliere comunale di Santa Maria a Vico, Giuseppe Nuzzo, amico d'infanzia della vittima, che gli ha dedicato un post sui social: «Era un amico speciale, sempre sorridente, gentile e garbato. Ciao Gianluca». Via Ficucella, proprio come via Forche Caudine, sono due arterie pericolosissime. Spesso, purtroppo, si verificano incidenti mortali come quello di ieri. Intanto, domattina si terrà l'autopsia sul corpo del 47enne e, quasi sicuramente nella mattinata di martedì saranno celebrate le esequie presso il santuario di Maria Santissima di Montedecoro.