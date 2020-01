Ultimo aggiornamento: 11:10

Paura in queste ore in Caserta : un'autovettura si è schiantata contro un tubo del gas della rete pubblica ed è rischio esplosione. Lo schianto si è verificato in seguito a un incidente stradale fra due vetture.Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Caserta che stanno cercando di evacuare l'area, ma per ora la situazione è sotto controllo. In via Comin, nei pressi del cimitero, sono appena giunti anche gli agenti della polizia municipale di Caserta.