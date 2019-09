Tragico schianto, questa notte, sulla statale Appia nel comune di Vitulazio. In un incidente automobilistico ha perso la vita Mauro S. 25 anni di Capua . Il giovane insieme a due amici, rimasti feriti in modo lieve, tornavano da una festa da un noto locale di Sparanise. Viaggiavano a bordo di una Opel Corsa, quando in una curva, il conducente della vettura, Mauro S., ha perso il controllo per l'alta velocità uscendo fuori strada. Inutili i tentativi dei soccorsi del personale del 118. Per il 25enne lo schianto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua. Non è escluso che i tre giovani avessero bevuto qualche cocktail di troppo alla festa. Ci sono accertamenti in corso da parte degli uomini dell'Arma. La salma del giovane è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico mentre i due giovani feriti sono ricoverati all'ospedale di Maddaloni.

Domenica 8 Settembre 2019, 11:18

