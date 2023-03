Schianto frontale fra auto davanti al Palamaggiò, muore sul colpo 37enne

Un morto e un ferito. Questo è il terribile bilancio dell’incidente questa mattina poco dopo le 10 sulla strada provinciale 336 a Castel Morrone, nei pressi del Palamaggiò. Lo scontro frontale tra due auto, una Opel Meriva grigia proveniente da Caserta e un suv Alfa Romeo Tonale di colore blu in arrivo dal Palamaggiò, è avvenuto in curva, probabilmente durante un sorpasso azzardato, nonostante la poca visuale. Ma sulle cause dell’impatto c’è il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine che indagano.



A perdere la vita sul colpo è stato Alfonso V., l’uomo alla guida dell’Opel Meriva, pizzaiolo di 37 anni residente a Ruviano. In condizioni disperate F.F., l’uomo di 80 anni che era alla guida della Tonale blu e che, attualmente, è ricoverato all’ospedale civile di Caserta. Dopo il forte impatto, i testimoni dello schianto hanno chiamato i soccorsi e hanno prestato i primi aiuti. Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Capua e quelli della stazione di Capua. Nulla da fare per il 37enne per il quale è stato constatato il decesso.