Un morto e un ferito. Questo è il terribile bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 10 di ieri mattina sulla strada provinciale 336, a Castel Morrone, nei pressi del Palamaggiò. Lo scontro frontale tra due auto, una Opel Meriva grigia proveniente da Caserta e un suv Alfa Romeo Tonale di colore blu in arrivo dalla direzione opposta, è avvenuto in curva per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine che indagano.

A perdere la vita sul colpo è stato Alfonso Vitiello, l'uomo alla guida dell'Opel Meriva, pizzaiolo di 37 anni residente a Ruviano. In condizioni disperate F.F., l'uomo di 80 anni che era alla guida della Tonale blu e che, attualmente, è ricoverato all'ospedale civile di Caserta. Dopo il forte impatto, gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi e prestato i primi aiuti. Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Capua e quelli della stazione di Capua. Nulla da fare per il 38enne per il quale è stato constatato il decesso.

L'ottantenne, invece, è stato soccorso e stabilizzato dai sanitari che lo hanno trasportato con l'ambulanza in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell'impatto sono arrivati anche i vigili del fuoco per rimuovere e mettere in sicurezza le due vetture. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato chiuso per diverse ore dai carabinieri già all'altezza della prima rotatoria (per chi proviene da Caserta) che si incrocia con la strada provinciale 4, e all'altezza del Palamaggiò per chi arriva invece da Piana di Monteverna. Le due auto sono state portate via dai carro-attrezzi solo nel pomeriggio.



La dinamica dell'incidente è da chiarire. Non è escluso un malore o la perdita del controllo di uno dei due veicoli. Saranno le indagini ad accertare nel dettaglio quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

Immediatamente dopo l'incidente, al di là del nastro delimitante la zona dell'impatto, sono arrivati anche i familiari della vittima per seguire le operazioni dei carabinieri e per aggiornare la moglie del 37enne che, nel frattempo, era impegnata nel prendere i tre figli da scuola.



La notizia dell'incidente e del decesso dell'uomo è subito circolata a Ruviano e sui social dove si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e i ricordi. Sconforto e incredulità nelle comunità locali in cui il pizzaiolo era molto conosciuto. La pizzeria-ristorante di Pontelatone in cui lavorava ha avvisato i clienti della chiusura per lutto. Bisognerà aspettare le decisioni degli inquirenti per poter stabilire la data del funerale. La salma della vittima, infatti, nelle prossime ore sarà sottoposta agli esami autoptici.

Intanto, c'è grande apprensione anche per l'uomo sopravvissuto all'impatto. Le sue condizioni, infatti, in considerazione anche della sua età, sono apparse sin da subito gravissime. I medici stanno cercando di salvargli la vita.