Incidente frontale sull'Appia, feriti due poliziotti della Stradale

Schianto frontale sull'Appia fra una pattuglia della polizia stradale e un'autovettura che proveniva dal senso opposto. Tre i feriti portati in ospedale: i poliziotti si trovano ora all'ospedale di Caserta, ma non versano in gravi condizioni. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l'incidente sarebbe avvenuto durante un inseguimento di una vettura sospetta intorno alle ore 16 e 30, circa, di questo pomeriggio. Sul posto sono giunti gli agenti della questura di Caserta e i soccorsi che hanno trasferito i feriti al Pronto Soccorso. La circolazione stradale è rimasta bloccata per alcuni minuti.