Schianto in autostrada, muore 27enne: è giallo sulla dinamica dello scontro

Un giovane è morto nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza dello svincolo di Caserta Nord. Si tratta di Dylan Bianco, 27enne originario di Liberi ma residente in Svizzera. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale di Caserta, l’automobilista, che viaggiava a bordo di un’utilitaria con targa straniera, avrebbe tamponato violentemente un camion, ed è morto poco dopo l’impatto. La dinamica e le cause del sinistro sono ancora in fase di ricostruzione. Due giorni fa, un altro incidente stradale mortale è avvenuto nel Casertano, ma sulla statale Domiziana a Mondragone, quasi al confine con il comune di Castel Volturno. A scontrarsi frontalmente erano stati un furgone Fiat Doblò e un camion di un’azienda operante nel settore dei surgelati con sede a Mugnano. Ad avere la peggio è stato il conducente del Doblò. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I sanitari del 118, accorsi sul posto con un’autoambulanza per cercare di prestare i primi soccorsi, hanno cercato di rianimarlo. Non c’è stato nulla da fare. L’uomo, Giovanni Russo, operaio di cinquantotto anni originario di Portici e residente a Castel Volturno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA