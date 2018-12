Mercoledì 19 Dicembre 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 20:13

Incidente stradale nei pressi di Monaco di Baviera, due i morti. Uno dei due è Alessandro Petteruti, 38 anni di Caserta ma residente a Bergamo. Chirurgo ortopedico alla Clinica Humanitas Castelli Bergamo, Alessandro Petteruti era il figlio dell'ex sindaco di Caserta fino al 2008, Nicodemo Petteruti. Ancora poco chiare le circostanze dello schianto e l'esatta dinamica dei fatti: un terzo ferito versa in condizioni gravissime in ospedale. Di sicuro, Alessandro Petteruti si stava recando in Germania in auto con due persone quando è avvenuto l'incidente. La città di Caserta è sconvolta.