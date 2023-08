Grande dolore nel Casertano per la morte di Samuel Del Sorbo, assicuratore di 33 anni, residente a Capodrise. Samuel, alla guida di una moto di grossa cilindrata, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto domenica mattina, intorno alla 11, lungo la strada provinciale che collega Mugnano del Cardinale con Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Il centauro era in compagnia di altri motociclisti, sempre del Casertano, che stavano facendo un'escursione nell'Avellinese quando si è verificato il dramma, scontrandosi con un trattore. Dopo l'impatto ha compiuto un volo di qualche metro finendo rovinosamente sull'asfalto. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane appassionato delle due ruote. Anche i sanitari del 118 sono intervenuti, ma purtroppo non c'è stato nulla che potessero fare per salvare il giovane. Il 33enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano che stanno conducendo le indagini, gli agenti della polizia municipale di Mugnano del Cardinale e il magistrato di turno del Tribunale di Avellino che ha autorizzato il sequestro del corpo e il trasporto presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale Moscati di Avellino per procedere nelle prossime ore all'autopsia del giovane.

Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. I militari dell'Arma, nel tratto interessato dal sinistro mortale hanno effettuato i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica. Ascoltati anche gli altri motociclisti che viaggiavano insieme a Samuel Del Sorbo e il conducente del trattore. Il 56enne di Mugnano del Cardinale, alla guida del trattore è rimasto illeso, ma è sotto choc. Dai primi accertamenti la macchina agricola avrebbe tagliato la strada alla vittima che avrebbe così perso il controllo della motocicletta. Dai video e le foto che accompagnano la pubblicità della "Consulenza Del Sorbo" su facebook, Samuel appare sempre sorridente, dinamico e amante del suo lavoro. Impegnato nell'agenzia specializzata nella consulenza assicurativa e finanziaria, inaugurata lo scorso 29 aprile in viale della Libertà 161 a San Marco Evangelista, Samuel, seguendo le orme del padre Carmine, era diventato un bravo ed esperto consulente. Aveva messo su famiglia ed era in attesa del primo figlio che tra circa un mese nascerà, purtroppo, senza il suo papà. La sua famiglia, originaria di Napoli, da qualche anno si era trasferita nel casertano, tra Marcianise e San Nicola la Strada, da poco, invece, Samuel risiedeva nella vicina Capodrise. Il giovane lascia il papà Carmine, un fratello, Ruben e due sorelle, Deborah e Sharon. La notizia della sua dipartita ha destato dolore e sconforto sia a Marcianise che a Capodrise dove sia Samuel che i familiari sono molto conosciuti. Diversi i messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi di chi lo conosceva stanno affluendo sui social in queste ultime ore, testimonianza dell'impatto positivo che il giovane aveva avuto nella vita delle persone che gli erano vicine: «Così ti ricorderemo, con la tua ironia, grande amico, grande lavoratore, orgoglio di un agente come tuo padre, grande assicuratore, grande informatico, grande nel tuo essere. Grazie amico mi hai insegnato tanto» scrive una sua amica su facebook. Oggi sarà eseguita l'autopsi, poi la salma verrà affidata alla famiglia per i funerali.