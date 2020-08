Due tartarughe caretta caretta sono state ritrovate morte sulle spiagge del litorale domizio il giorno di ferragosto. La prima è stata ritrovata nella mattinata a Mondragone, la seconda nelle prime ore del pomeriggio è stata avvistata e riportata riva dai bagnini del lido Rendez Vous di Baia Domizia. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della guardia costiera dell'ufficio marittimo di Mondragone, i quali hanno redatto i certificati per lo smaltimento delle carcasse.

L'operazione è poi avvenuta sotto gli occhi dei tanti turisti e villeggianti che affollavano la spiaggia nel giorno di festa e che non hanno nascosto il proprio rammarico per l'accaduto. Due eventi in evidente e stridente contrasto con il tenero episodio accaduto la sera di ferragosto quando una tartaruga della stessa specie è uscita dal mare per recarsi sulla spiaggia e deporre le proprie uova sulla sabbia. La zona del nido è stata recintata e messa in sicurezza e affidata alla vigilanza dei turisti e dei titolari dello stabilimento balneare, con la collaborazione delle guardie zoologiche volontari e degli esponenti del Wwf. Sono una settantina le uova deposte e il tempo di incubazione dovrebbe essere di quattro o cinque mesi, per cui la nascita dei nuovi esemplari è attesa tra ottobre e novembre. Il nido è diventato una grande attrattiva e curiosità soprattutto per i tanti bambini dei lidi, affascinati dalla visita. Secondo una legenda, la tartaruga sarebbe tornata a depositare le sue uova sulla stessa spiaggia dove è nata.



«La nostra domanda è come sia possibile che nello spazio di pochi giorni si siano verificati due fenomeni completamente diversi ed opposti. Due decessi sullo stesso litorale e nello stesso lasso di tempo su una costa dove invece le tartarughe sembrano aver trovato un habitat adatto alla loro procreazione», si chiede, presidente del Comitato di Tutela Mare e Territorio di Baia Domizia. «Forse sarebbe il caso di iniziare a vigilare in questo periodo, con l'aiuto di associazioni come il Wwf, in modo che questi splendidi esemplari non vengano catturati erroneamente dalle imbarcazioni durante la pesca notturna di telline e molluschi vari», aggiunge Cioffi. La presenza delle tartarughe caretta caretta nel mare di Mondragone e Baia Domizia, unita a quella dei delfini avvistati più volte negli ultimi mesi anche a ridosso della costa, è la conferma della pulizia e del buono stato di salute delle acque di balneazione.

Una risposta positiva dopo le preoccupazione delle scorse settimane derivante dalla presenza della scia di schiuma biancastra, che si formava tutti i giorni puntualmente alla stessa ora, tra le 11 e le 14. Un fenomeno al quale i turisti e i villeggianti non sono riusciti a spiegarsi l'origine. Per indagare sulle cause la polizia locale di Cellole e le associazioni dei titolari di stabilimenti balneari hanno fatto anche alzare in volo dei droni, risalendo la foce del Garigliano e i diversi canali della zona. Per l'Arpac invece le cause della schiuma biancastra sarebbero d'origini naturali, legate pure alle alte temperature dell'estate. I dati escludono forme di inquinamento delle acque di balneazione e confermano invece la loro eccellenza, con la solita eccezione della zona a ridosso della foce del fiume. Dati che però hanno rassicurato poco i vacanzieri e il Comitato di Tutele Mare e Territorio, che hanno presentato un esposto alla procura di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'apertura di un'inchiesta. Quello che sorprende è la sua ripetitività e sempre allo stesso orario del giorno.

