Domenica 23 Settembre 2018, 13:30

Un unico giorno di astensione da tutte le udienze (da realizzarsi con una manifestazione pubblica e incisiva all'esterno del tribunale, coinvolgendo anche gli organismi nazionali forensi), la richiesta di sospensione dalle udienze fino alla consegna dell'ex Caserma Mario Fiore o lo spostamento della celebrazione delle udienze dalla 4° sezione civile, da località Grattapulci (uffici del giudice di pace) alla sezione Lavoro di via Santagata. Sono alcune delle proposte emerse durante l'assemblea degli iscritti convocata dall'Ordine forense di Santa Maria Capua Vetere venerdì che, sebbene caratterizzata da un continuo andirivieni, ha visto, però, una scarsa partecipazione di toghe (una cinquantina su 3.600 iscritti tra cui molti della vecchia guardia) chi per ragioni di mera indisponibilità, chi perché ha di fatto lanciato un segnale politico-forense.In ogni caso, la grande assenza di avvocati spesso molto battaglieri sui social - è stata stigmatizzata dal presidente del Consiglio forense, l'avvocato Carlo Grillo, come inopportuna in un momento in cui la classe aveva chiesto un intervento del loro organo rappresentativo. In attesa di conoscere quello che faranno sapere da via Arenula dove lo scorso 20 settembre il Guardasigilli è stato informato sul caso sammaritano nel corso di un incontro con un tecnico e sulla base delle informazioni rese dal capo di Gabinetto, Fulvio Baldi le udienze continuano a essere celebrate in località Grattapulci dove nelle stesse ore dell'assemblea sono state multate anche diverse auto dai vigili urbani.