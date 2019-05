CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Maggio 2019, 18:30

Vertenza Ecocar, strappo tra i sindacati dopo il vertice in prefettura di ieri mattina con i rappresentanti del consorzio e quelli del Comune di Caserta. L'incontro, richiesto dalle sigle Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fiadel, per ottenere lo stop al congelamento dei ticket mensa e degli emolumenti accessori, per avere lumi sul nuovo bando di gara per la gestione del servizio di igiene urbana e delucidazioni sullo stato di salute del consorzio Ecocar, si è chiuso con una fumata grigia.Se Cgil, Cisl e Ugl hanno deciso infatti di soprassedere sullo sciopero annunciato alla vigilia di Pasqua dopo alcune rassicurazioni giunte dall'amministrazione comunale e dall'azienda, i rappresentanti di Uil e Fiadel hanno risposto picche al tentativo di conciliazione che si è svolto ieri a palazzo Acquaviva e confermato la volontà di incrociare le braccia, entro la prima decade di maggio, «perché - sostengono - stanchi di promesse cui non seguono mai fatti concreti». Tanti i temi ieri sul tavolo. A partire dall'adeguamento del canone agli indici Istat (quasi 27mila euro in più ogni mese) richiesto più volte da Ecocar Ambiente al Comune che ieri ha annunciato di aver predisposto la determina per il pagamento, in tempi brevi, di una prima tranche di circa duecentomila euro. La restante parte verrà inserita invece tra i debiti fuori bilancio e dovrà passare al vaglio del consiglio comunale. L'appalto di Ecocar è scaduto infatti 14 mesi fa, da allora il consorzio sta continuando a gestire il servizio di raccolta dei rifiuti in regime di proroga con lo stesso canone previsto dall'appalto del 2013.