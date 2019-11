© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha più volte picchiato il padre e le sorelle minori per farsi dare i soldi con cui effettuare scommesse online o comprare l'hashish. Protagonista un 17enne, che è stato fermato dalla polizia a Recale , nel Casertano, per i reati di estorsione continuata, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Più volte, è emerso, l'adolescente, che compirà tra poco 18 anni, ha colpito con oggetti contundenti al capo il padre che non voleva dargli i soldi, ma anche le sorelle non sono sfuggite ai suoi raptus violenti.I familiari hanno denunciato il giovane al commissariato di Marcianise, che dopo brevi indagini lo ha sottoposto a fermo su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli.