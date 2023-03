Scompare nel nulla dopo un caffè al bar, l’appello per ritrovare un 56enne

Appello per la scomparsa di un uomo di 56 anni da Caserta che da sabato non dà notizie ai suoi familiari. L’appello corre sui social, ma del caso si sta interessando anche la trasmissione di RaiTre “Chi l’ha visto”. Nicola Golino, 56 anni, vive a Marcianise. Sabato 18 marzo alle 17:30 è stato visto a Caserta dagli avventori di un bar in via G.M. Bosco, poi non ha dato più sue notizie.

Aveva detto ai genitori che li avrebbe raggiunti alla chiesa del Buon Pastore per la messa dopo aver preso un caffè ma così non è stato. Ha con sé i documenti ma non i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana.