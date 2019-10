Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 10:43

Sono stati ritrovati a Letino ( Caserta) dopo una lunga ricerca, i due anziani che erano andati a funghi ieri mattina perdendosi in una zona montuosa del Casertano. Antonio Caimano di 73 anni e Giuseppe Scialdone, 65 anni, rispettivamente di Pignataro Maggiore e Vitulazio ( Caserta) sono in buone condizioni di salute. I familiari avevano denunciato la loro scomparsa ai carabinieri di Piedimonte Matese ( Caserta).I due amici erano usciti ieri mattina a bordo di una Fiat Sedici (targata Dw 720 Dz) di colore marrone per andare a raccogliere i funghi in una zona di montagna, ma non hanno fatto più ritorno alle rispettive abitazioni, probabilmente perché sorpresi dal maltempo.