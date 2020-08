Si è temuto il peggio. Diverse squadre dei carabinieri, volontari del nucleo comunale della Protezione civile, vigili del fuoco: lo hanno cercato ovunque, setacciando tutta la montagna di San Michele a San Felice a Cancello. Clemente Miele, denunciato per allontanamento dai familiari, non era andato affatto lontano.

Ieri mattina, dopo quattro giorni di ricerche incessanti in qualsiasi ora del giorno e della notte, con un post pubblico su Facebook, postando anche una foto in compagnia del cugino Tommaso, ha voluto tranquillizzare tutti i parenti, compresi i genitori, la moglie e il figlio sedicenne. «Buongiorno, mi ritrovo in un caos comunque - ha scritto Clemente - ringrazio tutte quelle persone che hanno messo in mezzo cose assurde e scandalose che nel mio Dna non esistono proprio; mentre queste persone speravano fossi davvero così, io mi rilassavo e divertivo alla faccia loro. Per chi mi ama e mi conosce bene, non ci ha mai creduto, infatti quelli che mi vogliono bene sanno che queste cose sono fuori dai miei principi e sanno che sono abbastanza diabolico. Un bacio e un abbraccio a tutte quelle persone che mi vogliono bene; e due abbracci a tutte quelle persone che speravano che io non ci fossi più e vi auguro altri cento anni al di fuori di quelli che avete e vivere sempre allo stesso modo». Miele, originario di Roccarainola, scomparso da San Felice a Cancello da mercoledì sera, nell'ultimo periodo era legatissimo al suo cellulare. Non lo lasciava incustodito nemmeno per pochi secondi, qualcosa lo teneva in pensiero.

La scomparsa del 36enne ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Cancello Scalo, coadiuvati dai colleghi di San Felice centro e Arienzo e i cinofili di Foggia, Brindisi e quelli di Benevento che hanno perlustrato nuovamente tutta la montagna di San Michele, versante Talanico, ritrovando persino uno scatolino di valeriana vuoto con all'interno solo il bugiardino. Ora, però, bisognerà capire il vero motivo che ha spinto Miele a compiere questo gesto. Sicuramente, nelle prossime ore sarà ascoltato dai militari dell'Arma. Da quello che è emerso dal post su Fb e dalla foto pubblicata, Miele era in auto con il cugino Tommaso, figlio del boss Massaro della città della Valle di Suessola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA