Scomparso da due giorni: «Mirko, torna a casa»

Sabato 19 Maggio 2018, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirko Ruggiero, 27 anni, si è allontanato da Vairano Scalo, dove vive con la famiglia, originaria di Teano che gestisce un noto ristorante. È uscito a bordo di una Volkswagen Polo di colore nero. Sebbene il ragazzo sia in possesso di un IPhone e l' auto sia fornita di dispositivo satellitare, ancora non si hanno notizie sulla presunta posizione. I carabinieri che indagano sul caso stanno cercando in queste ore di risalire al punto in cui potrebbe trovarsi Mirko, ma intanto il tempo passa e a due giorni dalla scomparsa l'ansia della famiglia cresce a dismisura.«Mirko torna presto a casa, siamo molto preoccupati e non vediamo l'ora di abbracciarti»: questo l' accorato appello dei familiari al ragazzo del quale al momento risulta dispersa ogni traccia. L'auspicio è che giungano presto notizie dai carabinieri che stanno curando il caso e che al momento ancora non sono riusciti ad avere informazioni dai dispositivi elettronici in possesso di Mirko.