Giovedì 29 Agosto 2019, 13:41

Divieto di partecipazione a manifestazioni sportive per sette tifosi della Viterbese. Questa mattina gli agenti della questura di Caserta hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione atipica del divieto di accesso a manifestazioni sportive. per alcune condotte violente nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, avvenute, durante la fase di deflusso degli spettatori ospiti, all'incontro di calcio tenutosi lo scorso 17 marzo presso lo stadio Pinto di Caserta tra la Casertana e la Viterbese.Nel grave episodio rimasero feriti due carabinieri in servizio di ordine pubblico e un operatore della polizia scientifica della questura di Caserta. Quest'ultimo, inoltre, fu vittima di un tentativo di aggressione da parte di uno dei tifosi viterbesi che cercò di impossessarsi della videocamera utilizzata per le riprese servite, poi, a identificare gli autori delle aggressioni.«Per la pericolosità sociale di alcuni dei destinatari del provvedimento Daspo (tra cui un recidivo) i periodi di interdizione dagli impianti sportivi comminati dal questore di Caserta, così come previsto dalla normativa vigente, sono stati da un massimo di otto anni per il recidivo, ad un minimo di cinque anni per i restati soggetti», si legge nel provvedimento a carico dei sette.A cinque dei sette destinatari del Daspo è stata, inoltre, applicata per la stessa durata la ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia in concomitanza con gli incontri di calcio dove partecipa la Viterbese calcio.