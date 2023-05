In scooter per festeggiare la vittoria di Nuzzo, neo consigliere finisce in ospedale

Presi dall'euforia dei festeggiamenti per la vittoria delle elezioni, in sella a due scooter hanno cominciato a scorrazzare per le vie del centro di San Felice a Cancello. Il neo consigliere comunale Giovanni De Matteis e il nipote del neo sindaco Emilio Nuzzo sono le vittime di un incidente che si è verificato lungo via Napoli.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza. Il neo consigliere è stato trasportato all'ospedale di Caserta. I camici bianchi non ancora hanno sciolto la prognosi.

Da una prima analisi del caso, pare abbia riportato una doppia frattura alla gamba.