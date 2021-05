Incidente sulla statale dei Ponti della Valle: morti due ragazzi in sella a scooter

MADDALONI - Si continua a morire lungo l’ex statale 265 dei Ponti della Valle. Stasera, dopo le otto, la solita immissione è stata fatale per una scooter che proveniva da Santa Maria a Vico: uno dei due in sella, è morto sul colpo. L’altro, recuperato in una pozza di sangue, è stato trasportato sottoposto ad un'azione complicata di rianimazione sul posto. Purtroppo anche il secondo ragazzo è morto.

L’impatto è avvenuta con una Citroen Picasso impegnata a svoltare da via Starzalunga. I testimoni hanno raccontato di un volo che ha sbalzato i due ragazzi a diversi metri dal lungo dell’impatto, dopo che hanno centrato l’utilitaria utilitaria al centro della fiancata sinistra. Alla guida della vettura una donna di Cervino. In pochi minuti, è scoppiato il caos: per consentire ai Carabinieri di avviare il riconoscimento delle salme, il loro recupero e i rilievi di rito per ricostruire il sinistro, è stata chiusa l’unica strada di collegamento esistente tra le Provincie di Napoli, Caserta e Benevento. Interdetto la transito anche l’ex provinciale Nola-Caserta e l’accesso all’era dell’Interporto.