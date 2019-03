Domenica 3 Marzo 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 18:49

Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte a San Cipriano d'Aversa in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava. Il mezzo si è schiantato, per cause ancora da accertare, contro un'auto. Il minore, studente in un istituto superiore di Casal di Principe, è stato sbalzato dalla sella. Non ha riportato ferite il conducente della vettura, un 27enne del posto. La sua posizione è al vaglio della Polstrada.