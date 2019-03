Venerdì 29 Marzo 2019, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre auto rubate, targhe e parti di autovetture, materiale utilizzato per la clonazione di chiavi e diversi dispositivi elettronici tra cui un Jammer, il disturbatore di frequenze usato dai ladri d'auto, sono stati sequestrati dalla polizia di Stato ad Aversa.Gli agenti del commissariato guidati da Vincenzo Gallozzi hanno individuato due box in cui era stata realizzata una vera e propria centrale del riciclaggio di auto; ci sono arrivati in seguito ad una segnalazione fatta dalla ditta preposta all'individuazione di veicoli rubati attraverso il sistema radio-satellitare. I poliziotti hanno identificato e denunciato il gestore del deposito che però non è stato rintracciato in quanto irreperibile