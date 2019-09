Un fiume piena sulla statale Domiziana, all'altezza dell'hotel Sinuessa in località Levagnole a Mondragone, nel Casertano. Strano ma vero, da alcune tubature della condotta idrica questa mattina, dalle 11 in poi fuoriusciva acqua a valanga che ha inondato completamente il tratto mandando in tilt la circolazione per un paio di ore. Numerosi gli automobilisti provenienti sia dal lato Roma che da quello di Napoli, che si sono fermati per fotografare lo strano episodio. Secondo indiscrezioni, trapelate dagli uffici comunali che hanno immediatamente inviato sul posto una pattuglia degli agenti della Polizia Municipale e alcuni tecnici, pare che si tratta di un guasto di grossa entità che riguarderebbe la condotta idrica della medesima località. Episodi di questo genere non si sono mai verificati, almeno negli ultimi anni.

Giovedì 12 Settembre 2019, 15:42

