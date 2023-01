Questa volta il cantiere c'è davvero al Belvedere di San Leucio, con tanto di operai, direttore tecnico, direttore dei lavori. Insomma, non più annunci ma interventi veri ed evidenti a partire dalla rimozione del cumulo di sampietrini accatastati nello spiazzo antistante i locali delle ex stalle, della spazzatura e del materiale di risulta abbandonati per anni sul posto a dare un pessimo benvenuto a turisti e visitatori. Ora di tutto questo c'è solo qualche traccia appena percettibile mentre all'interno dei locali è cominciato l'intervento di risanamento e restauro.



«Prima di tutto di risanamento - precisa il direttore dei lavori, l'architetto casertano Fabrizio Fusco -: in questa prima fase c'è da ripristinare lo status quo, da eliminare le infiltrazioni, da rimuovere le opere anche in muratura (soppalchi, controsoffittature, pareti aggiuntive) che avevano effettuato le famiglie che vi abitavano». I locali che, guardando l'edificio, si trovano davanti alle stalle, e i due piccoli appartamenti situati immediatamente sopra gli stessi vani con vista sull'arco di ingresso a San Leucio erano occupati, infatti, da famiglie del posto, «sgombrate solo alla fine degli anni Ottanta, quando siamo riusciti ad rientrare in possesso di questi spazi», ricorda Agostino Tenga, consulente del Comune per il Belvedere. Ora, dunque, è una sorpresa vedere finalmente agibile, e non ostruita da materiale di ogni tipo, la lunga fuga di stanze che si succedono sotto l'edificio.

Ma lo stupore maggiore è scoprire il grandissimo ambiente con volte a crociera, che ancora conserva gli stalli, le canaline dentro le quali finivano i liquami e le deiezioni dei cavalli e anche un pezzo dell'antica pavimentazione a lastroni. «Che ripristineremo - avverte il direttore dei lavori - preservando questa parte autentica». Così come verrà salvato il portone d'ingresso. Attualmente chiuso con sfoglie di metallo, conserva, però, l'originario scheletro in ferro. «Dalla Soprintendenza abbiamo avuto indicazione di riportarlo alla struttura iniziale che era aperta. Stiamo cercando una soluzione che - spiega Fusco - possa proteggere l'ambiente senza alterarne l'immagine».



L'intervento nella zona delle ex stalle costituisce il primo lotto di un progetto del 2014, finanziato ma mai intrapreso con quasi due milioni di euro dei quali si è riusciti a recuperare una somma consistente (circa un milione e cinquecentomila euro). Nello stesso lotto sono compresi anche gli interventi per il recupero della bretella che collega San Leucio alla Reggia, attraverso il varco situato nei pressi della Fontana di Diana e Atteone e il risanamento del terrazzo adiacente il Bagno di Maria Carolina.



Il problema è quello dei tempi da rispettare: bisognerà fare in fretta per non perdere i fondi. Entro il 31 dicembre 2023, dovrà essere fatto non solo il collaudo dei lavori terminati ma anche la rendicontazione. «Ce la metteremo tutta e speriamo - dice il direttore dei lavori - di non trovare intoppi». Che, però, in questi casi non sono rari. Basta imbattersi, scavando, in qualche oggetto che rischia di essere un reperto per fermarsi. «Per non danneggiare cose antiche sempre possibili da scoprire in tali contesti, scaviamo con la benna a lama liscia e non dentata, con la quale, invece, si procederebbe con maggiore velocità - ci spiega quindi il responsabile delle maestranze - e sotto il controllo stretto di un archeologo. Da qui la lentezza di certi lavori». Ma tant'è, «noblesse oblige»: e qui di nobile e prezioso c'è davvero tutto. Ma le maestranze e i responsabili sono ottimisti: ce la faranno, ne sono certi.



E allora dal 2024 si passerà a rendere funzionali i locali recuperati, dove troveranno sede i servizi di accoglienza turistica, la biglietteria e la commercializzazione di prodotti tipici. «Abbiamo già chi è interessato e anche chi vorrebbe avere gli spazi espositivi», dice Agostino Tenga. «Contatti ci sono con Isaia, Kiton e una importante ditta napoletana di intimo. Ma perché questi imprenditori impegnino fondi e programmino le loro attività è necessaria la costituzione della Fondazione che dovrebbe andare di pari passo con i lavori. Noi siamo a posto, l'istruttoria è già da un anno alla Soprintendenza di Caserta che, però, non l'ha ancora inoltrata al Segretariato di Napoli per il nulla osta. Un ritardo che rischia di farci perdere l'interesse dei privati che ancora premono per partecipare».