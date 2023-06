Mondragone, sulla montagna appare un enorme scudetto

Uno scudetto tricolore di enormi dimensioni fa bella mostra di sé dalle prime ore di questa mattina sulla sommità del monte Petrino. Domina l'intero abitato di Mondragone, ben visibile da tutte le zone del centro ed anche dalla spiaggia, affollata di turisti e villeggianti. E' l'ultima iniziativa in ordine di tempo dei tifosi del litorale per festeggiare, in concomitanza con la fine del campionato, il terzo scudetto del Napoli. "

81034 (il codice di avviamento postale di Mondragone, impresso anche sul simbolo tricolore) Campioni d'Italia. 2000 metri quadrati d'amore per questi colori" commentano gli autori dell'iniziativa, i supporters del gruppo "Mondragone tutta Azzurra".

Il riferimento è alla superficie di monte Petrino occupata dallo scudetto fissato alla roccia con delle viti.

Le foto dell'enorme tricolore hanno immediatamente fatto il giro di tutti i social, rimbalzate dai supporters azzurri e da tanti semplici cittadini mentre sul profilo Facebook dei promotori è stato diffuso un breve video con le immagini del monte Petrino e del castello medioevale che ne domina la sommità arricchito dallo scudetto tricolore.