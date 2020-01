La scuola «brucia» nel video di due trapper casertani. Gli autori del videoclip in barre sono Bomberup e Joka (B-Art) che su YouTube hanno lanciato il singolo Scuola con il videoclip girato in un istituto scolastico di Marcianise con tanto di piedi sulla cattedra, insulti alle prof («puta») e cortile in fiamme.



